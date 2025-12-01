PSG : Coup de tonnerre à l'OM ?

Lors de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG s'est incliné face à l'AS Monaco. Résultat, l'OM est revenu à un point de l'écurie parisienne, tandis que le RC Lens a pris la tête du championnat. Selon vous, le club emmené par Roberto De Zerbi peut-il être sacré cette saison ? A vos votes !

Leader de Ligue 1 avant la 14ème journée, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a perdu sa place ce dimanche après-midi. En effet, le RC Lens a pris la tête du championnat après sa victoire sur la pelouse du SCO d'Angers (1-2).

Opposé à l' AS Monaco ce samedi après-midi, le PSG de Luis Enrique s'est incliné par le plus petit des scores au stade Louis II (1-0). Une défaite qui aurait pu faire les affaires de l' OM de Roberto De Zerbi.

Ligue 1 : Le RC Lens est leader

L'OM avait rendez-vous avec le Toulouse FC ce samedi soir au Vélodrome. En cas de victoire, la bande à Mason Greenwood serait passée devant le PSG et aurait été leader de Ligue 1 à l'issue de la 14ème journée. Toutefois, les Marseillais ont été tenus en échec par le TFC (2-2). Ainsi, l'OM est troisième avec 29 points, derrière le PSG (30 unités) et le RC Lens (31).

A votre avis, l'OM va-t-il finir champion de Ligue 1 ? C'est le moment de voter !