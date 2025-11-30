Une star du PSG s’en va : Le remplaçant parfait est trouvé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au PSG à l’été 2013, Marquinhos porte le brassard depuis 2020, et le départ de Thiago Silva. Présenté comme un capitaine modèle, le défenseur brésilien a atteint le cap symbolique des 500 matches sous les couleurs parisiennes cette semaine, contre Tottenham. À cette occasion, sa femme est revenue sur sa longue et belle carrière au club…

Une page du PSG s’est tournée à la fin de l’été 2020 avec le départ de Thiago Silva au terme du Final 8 de la Ligue des champions. Promu capitaine peu de temps après son arrivée, huit ans auparavant, le défenseur brésilien avait pris le chemin de Chelsea, laissant le brassard à son compatriote Marquinhos. Un choix qui a rapidement fait l’unanimité.

« Il ne parle pas énormément mais quand il s’exprime, il le fait au bon moment » Malgré les changements d’entraîneur et le recrutement de gros noms à l’instar de Sergio Ramos et Lionel Messi, le statut de Marquinhos n’a jamais été remis en question depuis 2020. Ce qui n’étonne pas sa compagne. « Ce brassard est parfait pour lui ! C’est un vrai capitaine d’équipe et dans la vie de tous les jours. Dans sa manière de penser, à la maison aussi, Marqui a beaucoup changé. Il a gagné en maturité. Il ne parle pas énormément mais quand il s’exprime, il le fait au bon moment. C’est quelqu’un de réfléchi, qui ne dit jamais du mal des autres. Je n’ai jamais vu ça. C’est un bon mec, une personne simple ! Il n’oublie pas d’où il vient », confiait cette semaine Carol Cabrino, dans les colonnes du Parisien.