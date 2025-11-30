Alerte au PSG : L’inquiétante annonce pour 2026 !

Après une saison dernière interminable et épuisante, il était annoncé que le PSG aurait du mal pendant la première partie de cet exercice. Mais voilà que pour 2026, il était prévu que ça aille mieux pour le club de la capitale. Des prédictions qui viennent de prendre du plomb dans l’aile chez certains. Ainsi, cela pourrait bien être plus compliqué que prévu au PSG.
Dans le haut du classement en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le PSG est au rendez-vous depuis le début de la saison. Mais voilà que le club de la capitale n’est pas épargné par les blessures comme on s’y attendait. Ces premiers mois s’annonçaient complexes avant du mieux pour 2026. Est-ce toujours le cas ? Au micro de RMC, Stephen Brun a fait part de son inquiétude pour les mois à venir du PSG.
« Aujourd’hui, le bilan comptable contre les grosses équipes n’est pas bon »
« Le PSG est prenable à condition que des équipes veulent le prendre. Aujourd’hui, le bilan comptable contre les grosses équipes n’est pas bon. Contre les gros, tu as moins de marge que tu pouvais avoir les années précédentes », a-t-il d’abord expliqué sur les difficultés actuelles du PSG en Ligue 1.
« Un petit farfadet qui vient sur mon épaule en disant attention »
La question est maintenant de savoir si ça ira mieux en 2026 pour le PSG. Alors que Stephen Brun le pensait initialement, il ne semble désormais plus si sûr : « J’ai longtemps tenu la théorie de la gestion de Luis Enrique et que ce PSG là en 2026 allait être bien meilleur. Mais mine de rien, il y a un petit farfadet qui vient sur mon épaule en disant attention peut-être que tu te trompes sur 2026 et la montée en puissance de PSG ».