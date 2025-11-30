Alerte au PSG : L’inquiétante annonce pour 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une saison dernière interminable et épuisante, il était annoncé que le PSG aurait du mal pendant la première partie de cet exercice. Mais voilà que pour 2026, il était prévu que ça aille mieux pour le club de la capitale. Des prédictions qui viennent de prendre du plomb dans l’aile chez certains. Ainsi, cela pourrait bien être plus compliqué que prévu au PSG.

Dans le haut du classement en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le PSG est au rendez-vous depuis le début de la saison. Mais voilà que le club de la capitale n’est pas épargné par les blessures comme on s’y attendait. Ces premiers mois s’annonçaient complexes avant du mieux pour 2026. Est-ce toujours le cas ? Au micro de RMC, Stephen Brun a fait part de son inquiétude pour les mois à venir du PSG.

« Aujourd’hui, le bilan comptable contre les grosses équipes n’est pas bon » « Le PSG est prenable à condition que des équipes veulent le prendre. Aujourd’hui, le bilan comptable contre les grosses équipes n’est pas bon. Contre les gros, tu as moins de marge que tu pouvais avoir les années précédentes », a-t-il d’abord expliqué sur les difficultés actuelles du PSG en Ligue 1.