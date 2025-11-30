«Stupide» : Polémique au PSG, il se lâche en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le tacle dangereux de Lamine Camara sur Lucas Chevalier lors du match entre l’AS Monaco et le Paris SG (1-0) suscite la polémique. Le joueur de Sébastien Pocognoli a échappé à l’expulsion malgré ce geste non-maîtrisé, une décision que ne comprend pas Bixente Lizarazu.

Samedi, Lucas Chevalier a connu une grosse frayeur sur la pelouse de l’AS Monaco avec le tacle en retard de Lamine Camara. « Je pense que tout le monde a vu. Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance », a réagi quelques minutes plus tard au micro de BeIN Sports le portier du PSG, touché à la cheville droite sans gravité.

« C’est un tacle stupide » Malgré ce tacle dangereux, Lamine Camara a écopé d’un simple carton jaune, de quoi surprendre Bixente Lizarazu. « En vitesse réelle ou au ralenti, c’est rouge dix fois. C’est un tacle stupide, c’est sûr que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance », a confié le champion du monde 1998 au lendemain du match, sur le plateau de Téléfoot.