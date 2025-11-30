«Stupide» : Polémique au PSG, il se lâche en direct

Le tacle dangereux de Lamine Camara sur Lucas Chevalier lors du match entre l’AS Monaco et le Paris SG (1-0) suscite la polémique. Le joueur de Sébastien Pocognoli a échappé à l’expulsion malgré ce geste non-maîtrisé, une décision que ne comprend pas Bixente Lizarazu.
Samedi, Lucas Chevalier a connu une grosse frayeur sur la pelouse de l’AS Monaco avec le tacle en retard de Lamine Camara. « Je pense que tout le monde a vu. Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance », a réagi quelques minutes plus tard au micro de BeIN Sports le portier du PSG, touché à la cheville droite sans gravité.
« C’est un tacle stupide »
Malgré ce tacle dangereux, Lamine Camara a écopé d’un simple carton jaune, de quoi surprendre Bixente Lizarazu. « En vitesse réelle ou au ralenti, c’est rouge dix fois. C’est un tacle stupide, c’est sûr que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance », a confié le champion du monde 1998 au lendemain du match, sur le plateau de Téléfoot.
« Je ne vois pas dans quel monde c’est possible »
Le journaliste Giovanni Castaldi a lui aussi du mal à comprendre comment le joueur de l’AS Monaco a pu échapper à l’expulsion. « Je n’aime pas accabler les arbitres, c’est difficile, mais entre Clément Turpin qui est en face de l’action, qui voit la violence du tacle, et le VAR, c’est incompréhensible qu’il n’y ait pas carton rouge, confiait-il samedi, sur Ligue 1 +. Je ne vois pas dans quel monde c’est possible ».