PSG : L’étonnante réponse lâchée à Lucas Chevalier après la polémique !

Victime d’un violent tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier a craint le pire samedi face à l’AS Monaco (1-0). « Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant », a confié le gardien du PSG après la rencontre. S’il s’est dit heureux qu’il ne soit pas gravement blessé et estime que cette faute méritait un carton rouge, Pascal Dupraz a donné une réponse pour le moins étonnante aux propos de l’international français.
Lucas Chevalier s’est fait une grosse frayeur. Après Gianluigi Donnarumma qui avait reçu les crampons de Wilfried Singo en pleine figure l’année dernière, lui laissant une cicatrice sur le visage, c’est cette fois-ci son remplaçant au PSG qui a bien failli subir une grosse blessure sur la pelouse de l’AS Monaco, à la suite d’un tacle non maitrisé de Lamine Camara sur sa cheville.
« Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant »
Une faute grossière qui n’a été sanctionnée que d’un carton jaune, quand beaucoup estimaient qu’elle aurait mérité un rouge. « Pour ma cheville, écoutez... je pense que tout le monde a vu... Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas ressassé, c'était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu'on doit éviter. Aujourd'hui je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines », a réagi Lucas Chevalier au micro de beIN Sports.
« Je comprends Lucas Chevalier, mais bon, il fait du foot quoi »
« Je comprends Lucas Chevalier, mais bon, il fait du foot quoi. S’il fait du foot, la blessure existe. Tant mieux, il n’est pas blessé », a déclaré Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, en réponse aux propos du portier du PSG, estimant tout de même que Lamine Camara aurait dû écoper d’un carton rouge. Comme indiqué par L’Équipe, plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier, qui devrait pouvoir tenir sa place le week-end prochain contre Rennes.