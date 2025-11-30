PSG : L’étonnante réponse lâchée à Lucas Chevalier après la polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’un violent tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier a craint le pire samedi face à l’AS Monaco (1-0). « Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant », a confié le gardien du PSG après la rencontre. S’il s’est dit heureux qu’il ne soit pas gravement blessé et estime que cette faute méritait un carton rouge, Pascal Dupraz a donné une réponse pour le moins étonnante aux propos de l’international français.

Lucas Chevalier s’est fait une grosse frayeur. Après Gianluigi Donnarumma qui avait reçu les crampons de Wilfried Singo en pleine figure l’année dernière, lui laissant une cicatrice sur le visage, c’est cette fois-ci son remplaçant au PSG qui a bien failli subir une grosse blessure sur la pelouse de l’AS Monaco, à la suite d’un tacle non maitrisé de Lamine Camara sur sa cheville.

« Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant » Une faute grossière qui n’a été sanctionnée que d’un carton jaune, quand beaucoup estimaient qu’elle aurait mérité un rouge. « Pour ma cheville, écoutez... je pense que tout le monde a vu... Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas ressassé, c'était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu'on doit éviter. Aujourd'hui je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines », a réagi Lucas Chevalier au micro de beIN Sports.