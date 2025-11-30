Le PSG frappé par un scandale, le coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG a connu sa 2ème défaite de la saison. Le club de la capitale est tombé sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), mais voilà que le scénario aurait pu et dû être totalement différent si Lamine Camara avait été exclu en début de match suite à un tacle sur Lucas Chevalier. Clément Turpin n’a finalement sorti qu’un carton jaune, de quoi scandaliser Pierre Ménès.

Battu par l’AS Monaco ce samedi, le PSG a de quoi enrager. Et c’est l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, qui a plombé le club de la capitale. La raison ? La non-exclusion de Lamine Camara suite à un violent tacle sur Lucas Chevalier en début de match. Seulement averti d’un carton jeu, le joueur monégasque a donc pu continuer la rencontre alors que ça méritait clairement un carton rouge.

« Monaco a battu un très mauvais PSG » Sur Youtube, Pierre Ménès a analysé cette rencontre entre Monaco et le PSG. Dans un premier temps, le journaliste a confié : « Monaco a battu un très mauvais PSG. Une équipe du PSG méconnaissable et probablement fatiguée par son match de Ligue des Champions. La rotation, ça commence à être difficile à en faire pour Paris. Il n'y avait pas Hakimi, pas Mendes, pas Doué, Dembélé n’est rentré qu’à 20 minutes de la fin. Ça commence à être compliqué. Et les jeunes, notamment Mayulu, commencent à tirer la langue ».