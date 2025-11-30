Après Dembélé, un nouveau Ballon d'Or va arriver au PSG en 2026 ?

Amadou Diawara

Après avoir réalisé une saison record avec le PSG, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Vitinha enchaine les performances XXL avec le club de la capitale. Selon vous, le maitre à jouer du PSG deviendra-t-il l'héritier d'Ousmane Dembélé l'année prochaine ? A vos votes !

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique. En effet, la bande à Marquinhos a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Grand artisan de la réussite du PSG en 2024-2025, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré Ballon d'Or. En effet, le numéro 10 du club rouge et bleu a soulevé le précieux sésame au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre, ayant devancé Lamine Yamal (FC Barcelone) et son coéquipier Vitinha.