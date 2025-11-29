Il signe son retour au PSG, le transfert bouclé en 72 heures !

Alexis Brunet

De 1999 à 2010, Alexandre Letellier a été formé au PSG avant de partir du côté d’Angers. Dix ans plus tard, le portier a fait son retour au sein du club de la capitale. Une arrivée qui a été bouclée en 72 heures à en croire le tout jeune retraité de 34 ans.

Avant de prendre sa retraite dernièrement à l’âge de 34 ans, Alexandre Letellier avait évolué pendant quatre saisons au PSG, dont il était le troisième gardien de but. Une belle réussite pour le Français qui était déjà passé par le club de la capitale durant sa formation, de 1999 à 2010.

« Je me retrouve en fin de contrat à ce moment-là » Pour L’Équipe, Alexandre Letellier est revenu sur sa carrière et certains moments marquants. L’ancien gardien de but en cite notamment deux très importants, sa signature aux Young Boys de Berne et celle au PSG. « J'en ai deux. Le premier, c'est quand je signe aux Young Boys, en Suisse. J'y gagne mon premier titre de champion. C'était exceptionnel parce que le club n'avait rien gagné depuis 35 ans. Et puis forcément, il y a ma signature à Paris, mon retour. C'est la période Covid, très compliquée parce que je me retrouve en fin de contrat à ce moment-là. »