Mercato : Habib Beye veut recruter à Paris !

Alors qu'il a réussi à totalement inverser la tendance au Stade Rennais, Habib Beye se tourne désormais vers le mercato. Et alors que Ludovic Blas et Seko Fofana pourraient être cédés, le coach du club breton regarderait du côté de Paris pour les remplacer.
Passé proche du licenciement, Habib Beye a finalement réussi à inverser la tendance de façon spectaculaire du côté du Stade Rennais. Par conséquent, il peut désormais envisager plus sereinement l'avenir au sein du club breton. Et cela commence par le mercato.
15M€ pour Blas ?
Selon l'insider spécialisé sur le Stade Rennais, Jonathan, deux départs majeurs sont attendus : « Rumeur assez persistante depuis quelques semaines : Fofana et Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club autour de 15M€ pour ce dernier ».
Kebbal pour le remplacer ?
Par conséquent, le Stade Rennais pourrait également tenter de se renforcer. « Et Illan Kebbal serait apprécié (il l’était déjà cet été) », explique la même source. Autrement dit, Habib Beye pourrait tenter de recruter la révélation de ce début de saison avec le Paris FC. Si jamais le Stade Rennais recrutait Illan Kebbal, ce serait clairement l'un des plus gros coups du mercato d'hiver.