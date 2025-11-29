Mercato : Habib Beye veut recruter à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a réussi à totalement inverser la tendance au Stade Rennais, Habib Beye se tourne désormais vers le mercato. Et alors que Ludovic Blas et Seko Fofana pourraient être cédés, le coach du club breton regarderait du côté de Paris pour les remplacer.

Passé proche du licenciement, Habib Beye a finalement réussi à inverser la tendance de façon spectaculaire du côté du Stade Rennais. Par conséquent, il peut désormais envisager plus sereinement l'avenir au sein du club breton. Et cela commence par le mercato.

15M€ pour Blas ? Selon l'insider spécialisé sur le Stade Rennais, Jonathan, deux départs majeurs sont attendus : « Rumeur assez persistante depuis quelques semaines : Fofana et Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club autour de 15M€ pour ce dernier ».