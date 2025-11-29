Bagarre avec De Zerbi : Transfert inattendu à l’OM ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024, les changements ont été nombreux à l’Olympique de Marseille. Et parfois très rapides comme avec Ismaël Koné, fortement voulu par le coach marseillais, mais parti après seulement une saison avec un prêt à Sassuolo.

Après une première saison convaincante, l’OM a décidé de passer à la vitesse supérieure avec Roberto De Zerbi. L’équipe est toujours plus à l’image de l’Italien, devenu la pièce centrale du projet marseillais. Et cela s’est notamment vu dans la communication du club phocéen...

Koné quitte l’OM après le clash avec De Zerbi Cet été, l’OM a en effet sorti une série documentaire sur la saison 2024/2025, dévoilant certaines coulisses. Des images ont rapidement attiré l’attention, avec notamment une altercation survenue à l’entrainement entre De Zerbi et l’un de ses joueurs, Ismaël Koné. Le coach marseillais semblait très remonté, criant plusieurs fois « appelle ton agent » à l’international canadien.