Transfert d’Haaland : La décision radicale du PSG !

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG prône la menace multiple. Le club de la capitale souhaite que le danger vienne de partout sur le terrain, et pas uniquement des attaquants. De ce fait, les Rouge-et-Bleu ont pris une décision radicale au sujet d’un potentiel transfert d’Erling Haaland.

Le PSG a apporté un changement majeur dans son jeu après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique souhaitait que le danger puisse venir de partout sur le terrain, et pas uniquement des attaquants. Le plan du coach espagnol se déroule d’ailleurs à merveille, puisque Joao Neves et Vitinha sont les deux meilleurs buteurs des Rouge-et-Bleu cette saison.

Le PSG ne veut pas dépendre d'un attaquant comme Haaland Comme le rapporte Le Parisien, le PSG a ainsi pris une décision radicale concernant un potentiel transfert d’Erling Haaland. Les pensionnaires de la Ligue 1 refuseraient de dépendre à nouveau d’un seul attaquant. Les champions d’Europe 2025 prôneraient toujours la menace multiple. Dans cette logique, une arrivée du serial-buteur de Manchester City semble hautement improbable.