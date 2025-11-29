Kylian Mbappé : «C'est un grand bébé», une star du PSG se lâche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grand patron du vestiaire de l'équipe de France dont il en est le capitaine depuis plus de deux ans, Kylian Mbappé était aux abonnés absents lors d'une séquence amusante réunissant quelques joueurs des Bleus dans le cadre du shopping de Noël. De quoi inspirer Ousmane Dembélé d'un pique bien senti destiné à son ami.

Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis le mois de mars 2023. Champion du monde en 2018 et presque héros de la finale du Mondial 2022 avec son triplé inscrit, le numéro 10 des Bleus ne participe pas pour autant à toutes les campagnes publicitaires de la sélection tricolore.

L'équipe de France se fait des cadeaux de Noël Il n'y a qu'à s'attarder sur la session de cadeaux de Noël de l'équipe de France où seulement certains d'entre eux y ont pris part. A savoir Brice Samba, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot, Lucas Digne ou encore Dayot Upamecano. Ousmane Dembélé a également pris part à cette pastille publicitaire.