Kylian Mbappé : «C'est un grand bébé», une star du PSG se lâche !

Grand patron du vestiaire de l'équipe de France dont il en est le capitaine depuis plus de deux ans, Kylian Mbappé était aux abonnés absents lors d'une séquence amusante réunissant quelques joueurs des Bleus dans le cadre du shopping de Noël. De quoi inspirer Ousmane Dembélé d'un pique bien senti destiné à son ami.
Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis le mois de mars 2023. Champion du monde en 2018 et presque héros de la finale du Mondial 2022 avec son triplé inscrit, le numéro 10 des Bleus ne participe pas pour autant à toutes les campagnes publicitaires de la sélection tricolore.
L'équipe de France se fait des cadeaux de Noël
Il n'y a qu'à s'attarder sur la session de cadeaux de Noël de l'équipe de France où seulement certains d'entre eux y ont pris part. A savoir Brice Samba, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot, Lucas Digne ou encore Dayot Upamecano. Ousmane Dembélé a également pris part à cette pastille publicitaire.
«Le biberon pour Kylian Mbappé»
Et force est de constater que le Ballon d'or 2025 qui a fait vibrer les fans du PSG aime tout particulièrement titiller le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En prenant en mains une boîte à biberon, Ousmane Dembélé a lâché cette punchline à l'égard de Mbappé. « Le biberon pour Kylian Mbappé. Je sais que c'est un grand bébé. Donc ça, il va en avoir besoin ». Le tout, sur le ton de la rigolade et l'humour. Toujours avec « Dembouz ».