Catastrophe au PSG ? Ce joueur de l’OM y croit !

Auteur d’un bon début de saison en championnat, l’OM peut-il aller déloger le PSG, vainqueur de la Ligue 1 lors des quatre dernières éditions ? Si la tâche s’annonce ardue, les hommes de Roberto De Zerbi veulent y croire. Le capitaine Leonardo Balerdi estime qu’il est possible de faire chuter les Parisiens.
Souvent en retrait ces dernières années, l’OM tient tête au PSG pour le moment. Deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais ne pointent qu’à deux petits points des hommes de Luis Enrique, actuellement leaders. S’il sera une nouvelle fois compliqué d’aller chercher Paris pour le titre, certains y croient à Marseille.
« Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous »
C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l’OM veut y croire. « Il faut toujours y croire. On doit rester là-haut, toujours, jusqu’au dernier match. Cette année, il y a beaucoup d’équipes présentes. C’est peut-être plus homogène. Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous », a d’abord confié l’Argentin avant de poursuivre.
« Aucune équipe n’est facile »
« Si on commence à se dire "on a une chance si on gagne ou s’ils perdent", on va se perdre. Il faut penser à Toulouse, 10e du championnat, mais c’est une bonne équipe. Le championnat de France est une compétition difficile. Aucune équipe n’est facile. Il faut toujours être à 100% », conclut le défenseur de l’OM.