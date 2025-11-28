Catastrophe au PSG ? Ce joueur de l’OM y croit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un bon début de saison en championnat, l’OM peut-il aller déloger le PSG, vainqueur de la Ligue 1 lors des quatre dernières éditions ? Si la tâche s’annonce ardue, les hommes de Roberto De Zerbi veulent y croire. Le capitaine Leonardo Balerdi estime qu’il est possible de faire chuter les Parisiens.

Souvent en retrait ces dernières années, l’OM tient tête au PSG pour le moment. Deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais ne pointent qu’à deux petits points des hommes de Luis Enrique, actuellement leaders. S’il sera une nouvelle fois compliqué d’aller chercher Paris pour le titre, certains y croient à Marseille.

« Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous » C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l’OM veut y croire. « Il faut toujours y croire. On doit rester là-haut, toujours, jusqu’au dernier match. Cette année, il y a beaucoup d’équipes présentes. C’est peut-être plus homogène. Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous », a d’abord confié l’Argentin avant de poursuivre.