Officiel : Le PSG perd une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti à la mi-temps du match de Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham mercredi soir, Nuno Mendes semble être légèrement touché à la cuisse droite si l'on en croit le dernier communiqué médical du club parisien. Et Luis Enrique a officialisé son forfait pour la rencontre de samedi contre l'AS Monaco.

Les pépins physiques ne s'arrêtent plus cette saison au PSG ! Alors que Désiré Doué et Achraf Hakimi sont actuellement éloignés des terrains pour cause de blessure, c'est un autre star qui a été obligée d'abandonner ses coéquipiers du PSG mercredi à la mi-temps du match contre Tottenham : Nuno Mendes.

Nuno Mendes touché au genou Dans son communiqué médical de ce vendredi avant le déplacement du PSG à Monaco en championnat, le club de la capitale en dit un peu plus sur la nature de cette blessure pour sa star portugaise : « Victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, Nuno Mendes restera en soins ces prochains jours », explique le PSG.