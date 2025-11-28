Officiel : Le PSG perd une star !

Sorti à la mi-temps du match de Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham mercredi soir, Nuno Mendes semble être légèrement touché à la cuisse droite si l'on en croit le dernier communiqué médical du club parisien. Et Luis Enrique a officialisé son forfait pour la rencontre de samedi contre l'AS Monaco.
Les pépins physiques ne s'arrêtent plus cette saison au PSG ! Alors que Désiré Doué et Achraf Hakimi sont actuellement éloignés des terrains pour cause de blessure, c'est un autre star qui a été obligée d'abandonner ses coéquipiers du PSG mercredi à la mi-temps du match contre Tottenham : Nuno Mendes.
Nuno Mendes touché au genou
Dans son communiqué médical de ce vendredi avant le déplacement du PSG à Monaco en championnat, le club de la capitale en dit un peu plus sur la nature de cette blessure pour sa star portugaise : « Victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, Nuno Mendes restera en soins ces prochains jours », explique le PSG.
Le forfait est officiel à Monaco
Et dans la foulée, en conférence de presse, Luis Enrique a officialisé à son tour le forfait de Nuno Mendes pour le déplacement du PSG sur la pelouse de l'AS Monaco samedi en Ligue 1 : « Il ne sera pas disponible demain. C'est une préoccupation quand un joueur dit pendant un match qu'il a petit problème. Il en parlé à la mi-temps, on a voulu rester calme et tranquille. Si c'était une finale demain, il voudrait jouer mais là il doit récupérer et voir après une semaine et le match de Monaco s'il sera disponible », a confié l'entraîneur du PSG.