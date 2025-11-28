Départ de Luis Enrique : Panique au PSG, l'annonce en direct !

Alors que les résultats de Liverpool laissent à désirer cette saison, Arne Slot pourrait être remercié dans un avenir proche. Selon la presse anglaise, les Reds envisageraient même de lancer un projet à long terme avec Luis Enrique. Mais heureusement pour le PSG, le club anglais n'est pas encore prêt à se séparer d'Arne Slot.
Depuis le début de la saison, Liverpool vit un véritable cauchemar. En effet, les Reds sont très mal embarqués en Premier League (12èmes). De surcroit, le club emmené par Arne Slot vient de subir une correction à Anfield. En effet, le PSV s'est imposé sèchement face à Liverpool ce mercredi (1-4).
Liverpool pense à recruter Luis Enrique
Pas du tout satisfait par les performances de son équipe, la direction de Liverpool songerait à se séparer d'Arne Slot dans un avenir proche. D'après The Sun, les Reds songeraient même à rapatrier Jürgen Klopp, avant de le remplacer par Luis Enrique à la rentrée 2026-2027. Mais heureusement pour le PSG, Liverpool n'est pas encore prêt à lâcher son entraineur.
«Je sens cette confiance»
Présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir, Arne Slot s'est livré sur sa situation actuelle à Liverpool. « Mes échanges avec la direction de Liverpool ? Ce sont les mêmes conversations que nous avons eues depuis que je suis ici, les mêmes que depuis un an et demi. Ce serait bien de renverser la tendance et de remporter une victoire. Mais quand on est entraîneur et qu'on n'obtient pas de bons résultats, il est normal que des questions soient posées. Quand on perd autant de fois, les gens commencent à en parler. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes supérieurs. Je suis à l'aise dans ma position. Ils ne m'appellent pas toutes les minutes pour me dire qu'ils me font confiance, mais dans les conversations normales que nous avons, je sens cette confiance », a confié l'entraineur des Reds dans des propos rapportés par The Sun.