Départ de Luis Enrique : Panique au PSG, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Alors que les résultats de Liverpool laissent à désirer cette saison, Arne Slot pourrait être remercié dans un avenir proche. Selon la presse anglaise, les Reds envisageraient même de lancer un projet à long terme avec Luis Enrique. Mais heureusement pour le PSG, le club anglais n'est pas encore prêt à se séparer d'Arne Slot.

Depuis le début de la saison, Liverpool vit un véritable cauchemar. En effet, les Reds sont très mal embarqués en Premier League (12èmes). De surcroit, le club emmené par Arne Slot vient de subir une correction à Anfield. En effet, le PSV s'est imposé sèchement face à Liverpool ce mercredi (1-4).

Liverpool pense à recruter Luis Enrique Pas du tout satisfait par les performances de son équipe, la direction de Liverpool songerait à se séparer d'Arne Slot dans un avenir proche. D'après The Sun, les Reds songeraient même à rapatrier Jürgen Klopp, avant de le remplacer par Luis Enrique à la rentrée 2026-2027. Mais heureusement pour le PSG, Liverpool n'est pas encore prêt à lâcher son entraineur.