Surprise, le PSG a recruté le successeur d'Ousmane Dembélé !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait son premier Ballon d'Or récompensant une saison exceptionnelle avec le PSG. Et selon Blaise Matuidi, le club de la capitale tient d'ailleurs peut-être le prochain vainqueur puisqu'il voit Vitinha imiter Luka Modric, lauréat en 2018.
Matuidi voit Vitinha comme le futur Ballon d'Or
« On a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. À 25 ans, il n'est pas encore entré dans la force de l'âge. Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d'un Luka Modric sur une saison, d'aller chercher le Ballon d'Or (le Croate l'a remporté en 2018) », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Il est capable d'aller chercher le Ballon d'Or»
« Pour un milieu, comme lui, il sera forcément plus dépendant de l'équipe qui l'entoure qu'un buteur, mais il en est capable. Après, je ne pense pas qu'il y pense. Parce que Vitinha, dans ce que je perçois, il pense avant tout à l'équipe, à la réussite du groupe. Mais ses qualités parlent pour lui. Et c'est ce qui en fait un profil unique », ajoute Blaise Matuidi.