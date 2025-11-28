Surprise, le PSG a recruté le successeur d'Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait son premier Ballon d'Or récompensant une saison exceptionnelle avec le PSG. Et selon Blaise Matuidi, le club de la capitale tient d'ailleurs peut-être le prochain vainqueur puisqu'il voit Vitinha imiter Luka Modric, lauréat en 2018.

Auteur d'une saison incroyable, Ousmane Dembélé a logiquement été nommé Ballon d'Or. Un classement qui a mis en valeur de nombreux joueurs du PSG, à l'image de Vitinha, également présent sur le podium à la troisième place. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque Blaise Matuidi le voir suivre les traces de Luka Modric pour succéder à Ousmane Dembélé.

Matuidi voit Vitinha comme le futur Ballon d'Or « On a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. À 25 ans, il n'est pas encore entré dans la force de l'âge. Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d'un Luka Modric sur une saison, d'aller chercher le Ballon d'Or (le Croate l'a remporté en 2018) », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.