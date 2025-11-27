Transfert - PSG : Dembélé au Real Madrid, «je me coupe les deux coui****…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Ousmane Dembélé, c’est Vitinha qui est en train de porter le PSG actuellement, en témoigne le triplé du Portugais face à Tottenham. Mais entre les deux joueurs, qui est le plus essentiel au club de la capitale ? Eric Di Meco a son avis sur le sujet et est d’ailleurs prêt à parier gros sur qui recruteraient les gros clubs européens entre Dembélé et Vitinha.

Aujourd’hui, Ousmane Dembélé et Vitinha sont au PSG. Mais s’il n’en fallait recruter qu’un, qui faudrait-il choisir ? De son côté, Eric Di Meco n’a pas hésité, donnant ainsi sa priorité au milieu de terrain portugais comme il l’a expliqué sur RMC : « Moi, c’est simple, demain, j’ai un club, j’ai les sous pour acheter un des deux, je prends Vitinha. Mais les yeux fermés. (…) Donc moi je fonce sur Vitinha ? Il n’y a pas photo. Le mec c’est 50 matchs par saison, de haut niveau même de très haut niveau ».

Vitinha plutôt que Dembélé ? Eric Di Meco en est d’ailleurs persuadé, les grands clubs européens feraient comme lui et choisiraient de recruter Vitinha plutôt qu’Ousmane Dembélé. Un avis pas vraiment partagé par ses compères du Super Moscato Show. C’est alors que l’ancien de l’OM a répondu dans un premier temps : « Je suis sûr que tu aurais une grande surprise si tu demandes aux techniciens des grands clubs européens sur le choix entre Dembélé et Vitinha… »