Transfert - PSG : Dembélé au Real Madrid, «je me coupe les deux coui****…»

Après Ousmane Dembélé, c’est Vitinha qui est en train de porter le PSG actuellement, en témoigne le triplé du Portugais face à Tottenham. Mais entre les deux joueurs, qui est le plus essentiel au club de la capitale ? Eric Di Meco a son avis sur le sujet et est d’ailleurs prêt à parier gros sur qui recruteraient les gros clubs européens entre Dembélé et Vitinha.
Aujourd’hui, Ousmane Dembélé et Vitinha sont au PSG. Mais s’il n’en fallait recruter qu’un, qui faudrait-il choisir ? De son côté, Eric Di Meco n’a pas hésité, donnant ainsi sa priorité au milieu de terrain portugais comme il l’a expliqué sur RMC : « Moi, c’est simple, demain, j’ai un club, j’ai les sous pour acheter un des deux, je prends Vitinha. Mais les yeux fermés. (…) Donc moi je fonce sur Vitinha ? Il n’y a pas photo. Le mec c’est 50 matchs par saison, de haut niveau même de très haut niveau ».
Vitinha plutôt que Dembélé ?
Eric Di Meco en est d’ailleurs persuadé, les grands clubs européens feraient comme lui et choisiraient de recruter Vitinha plutôt qu’Ousmane Dembélé. Un avis pas vraiment partagé par ses compères du Super Moscato Show. C’est alors que l’ancien de l’OM a répondu dans un premier temps : « Je suis sûr que tu aurais une grande surprise si tu demandes aux techniciens des grands clubs européens sur le choix entre Dembélé et Vitinha… »
« Tu demandes à Ancelotti, s’il veut Vitinha ou Dembélé… »
Sûr de la préférence de tous entre Ousmane Dembélé et Vitinha, Eric Di Meco a ensuite balancé : « Je mettrais mes deux mains à couper, qu’avec l’effectif du Real Madrid aujourd’hui, c’est-à-dire Mbappé, Vinicius, les mecs qu’ils ont devant, tu demandes à Ancelotti, s’il veut Vitinha ou Dembélé, je me coupe les deux couilles… »