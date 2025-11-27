Xavi - Iniesta : Le coup de folie du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a dominé Tottenham en Ligue des champions (5-3) notamment grâce à l'emprise du milieu de terrain. En plus de Fabian Ruiz, le duo Joao Neves - Vitinha a encore brillé dans ce match. Au point que le journaliste Nicolas Vilas ose la comparaison avec Xavi et Andrès Iniesta.

La saison dernière, le PSG s'est appuie sur un trio qui a régné sur l'Europe. Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha étaient effectivement très impressionnants, et après un début de saison plus compliqué, ils montent à nouveau en puissance comme en témoigne leur prestation contre Tottenham mercredi soir. D'ailleurs, Nicolas Vilas compare les deux Portugais à un autre duo légendaire : Xavi et Andrès Iniesta.

Neves-Vitinha, les nouveaux Xavi et Iniesta ? « Pour moi, Neves-Vitinha, c'est Xavi-Iniesta. J'ai regardé, et il y a un truc qui est marrant. Il y a la même différence d'âge entre les deux et ils ont gagné leur première Ligue des champions au même âge. Je ne dis pas qu'ils vont faire pareil, mais ils se passent un truc entre les deux », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.