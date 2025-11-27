«Première recrue» au PSG : L'annonce surprise de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Surprise du chef, Quentin Ndjantou était aligné au coup d'envoi du match contre Tottenham mercredi soir, une grande première pour le Titi du PSG en Ligue des champions. Et après le match, Luis Enrique a même présenté le jeune parisien comme sa première recrue sur le mercato.

Lancé dans le grand bain cette saison, Quentin Ndjantou a débuté son premier match de Ligue des champions mercredi soir à l'occasion de la venue de Tottenham au Parc des Princes (5-3). Et visiblement, Luis Enrique a été convaincu par le match du jeune du PSG qu'il considère même comme sa première recrue du mercato.

Luis Enrique déjà fan de Ndjantou « Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel. Il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content. C'est une vraie recrue », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.