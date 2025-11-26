Un nouveau buteur au PSG : Laure Boulleau révèle des discussions !

Ce mercredi, le PSG affronte Tottenham en Ligue des Champions et pour l’occasion, Luis Enrique a réservé une petite surprise parmi les titulaires. En effet, l’entraîneur parisien a décidé d’opter pour une nouvelle solution à la pointe de l’attaque avec un certain Quentin Ndjantou. Alors qu'on a eu plus l’habitude de voir le jeune Parisien plus bas sur le terrain jusqu’à présent, Laure Boulleau a fait une confidence à ce propos.
N’hésitant pas à faire confiance à la jeunesse, Luis Enrique a notamment lancé Quentin Ndjantou dans le grand bain avec le PSG cette saison. D’ailleurs, ce mercredi soir, face à Tottenham, le Parisien de 18 ans est titularisé à la pointe de l'attaque du club de la capitale. A quoi faut-il s’attendre avec Ndjantou à cette position ? Alors qu’on a pu surtout le voir plus bas sur le terrain jusqu’à présent, Laure Boulleau a obtenu quelques échos rassurants.
« C’est plutôt un attaquant, un finisseur »
« Je sais que pour avoir discuté avec les personnes de l’équipe des jeunes, c’est plutôt un attaquant, un finisseur. En tout cas, c’est ce qu’ils m’ont dit. Ils étaient très contents de lui », a d’abord fait savoir Laure Boulleau sur le plateau du Canal Champions Club à propos de Quentin Ndjantou.
« J’ai hâte de voir comment il va se débrouiller un cran plus haut »
L’ancien joueuse du PSG a ensuite ajouté : « Quand je le voyais rentrer au milieu de terrain, je me disais « Putain… », j’aimais bien. Ils me disaient : « Ils rentrent et en plus ce n’est pas son poste ». Là, ce soir j’ai hâte de voir comment il va se débrouiller un cran plus haut. Il est censé avoir plus de repères ».