PSG : Un crack revient à Paris, le retour de rêve !

Parti à Troyes à l’été 2022 avant de prendre la direction de Burnley, Wilson Odobert va retrouver le PSG ce mercredi, à l’occasion du déplacement de Tottenham à Paris. Un moment spécial pour l’attaquant âgé de 20 ans, qui il y a encore quelques années était ramasseur de balles au Parc des Princes en Ligue des champions.

Battu par le Bayern Munich (1-2) avant la trêve internationale, le PSG reçoit Tottenham ce mercredi, pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. L’occasion pour le club de la capitale de retrouver plusieurs de ses anciens joueurs, Randal Kolo Muani et Xavi Simons, mais également Wilson Odobert.

De ramasseur de balles à adversaire du PSG Formé au PSG, l’attaquant âgé de 20 ans avait rejoint Troyes à l’été 2022, avant d’être transféré à Burnley un an plus tard et enfin à Tottenham l’année suivante, dans le cadre d’une opération estimée à 37M€. Retrouver son club formateur en Ligue des champions sera spécial pour Wilson Odobert, lui qui avait été ramasseur de balles au Parc des Princes dans cette compétition en 2019.