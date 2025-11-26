PSG : Trois joueurs reviennent à Paris, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Tottenham en Ligue des champions, l'occasion pour plusieurs joueurs de revenir à Paris. En effet, Randal Kolo Muani, Wilson Odobert et Xavi Simons pourraient faire leur grand retour au Parc des Princes. Reste désormais à savoir s'ils se montreront décisifs pour leurs retrouvailles avec le PSG.

Après une défaite contre le Bayern Munich (1-2), le PSG retrouve la Ligue des champions au Parc des Princes avec la volonté de se relancer. Pour cette occasion, c'est Tottenham qui vient à Paris et plusieurs joueurs des Spurs ne seront d'ailleurs par en terres inconnues.

Kolo Muani, Odobert et Xavi Simons titulaires contre le PSG ? En effet, selon informations de L'EQUIPE, trois anciens joueurs du PSG seront alignés dans le onze de départ de Tottenham. Il s'agit du jeune Wilson Odobert, formé au sein du club de la capitale mais qui n'a jamais joué en professionnel, Xavi Simons et Randal Kolo Muani, qui appartient toujours au PSG. Reste désormais à savoir si la malédiction qui veut que les anciens Parisiens marquent toujours au Parc des Princes, se poursuivra.