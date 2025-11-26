PSG - Transfert à 50M€ : Ce gros joueur n’a pas digéré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du mercato estival 2014, David Luiz semble avoir été marqué par son passage de deux ans au sein du club de la capitale. Le défenseur central brésilien n'affiche qu'un seul regret majeur : les deux éliminations en quarts de finale de la Ligue des Champions durant son passage au PSG.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE ce mercredi, David Luiz (38 ans) se remémore son passage au PSG entre 2014 et 2016. Le défenseur central brésilien, qui avait été recruté en provenance de Chelsea pour 50M€ juste après la Coupe du Monde dans son pays, semble avoir conservé un souvenir ému du PSG, mais il regrette amèrement de ne pas avoir dépassé le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes.

« Cette équipe-là me manque beaucoup » « C'est l'une des meilleures équipes dans lesquelles j'ai joué. On a manqué de chance pour gagner la Ligue des champions ensemble. On était proches. Mais les deux années où j'étais en France, j'ai gagné tous les trophées nationaux. On prenait vraiment du plaisir à jouer dans ce football au style de possession. Cette équipe-là me manque beaucoup », confie David Luiz sur son expérience au PSG.