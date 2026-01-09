PSG - OM : C'est terminé, un arbitre va choquer les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le PSG a décroché un nouveau Trophée des champions grâce à un but de Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu. Une situation qui a créé une polémique puisque les Marseillais estiment qu'il est en position de hors-jeu. Une polémique éteinte par Bruno Derrien.

L'OM pensait pouvoir mettre fin à une longue disette en remportant son premier trophée depuis 2012. Mais c'était sans compter sur l'égalisation de Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu qui a permis au PSG de filer aux tirs-au-but et de conserver son titre. Cependant, ce but a fait polémique auprès des Marseillais qui reproche à l'attaquant portugais d'être hors-jeu au début de l'action, sur la passe de Vitinha vers Bradley Barcola.

Gonçalo Ramos hors-jeu ? La polémique est terminée Cependant, la polémique est terminée puisque Bruno Derrien, ancien arbitre international, assure que le but est tout à fait valable. « Il est hors-jeu au départ de l’action, mais Bradley Barcola ne l’est pas et comme Ramos n’est pas servi directement, il est remis en jeu au moment du centre de son partenaire », assure-t-il au Parisien.