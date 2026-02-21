«Je ne l’accepte pas» : Kylian Mbappé a fini en larmes après ce transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Issu d'une famille de sportifs, Kylian Mbappé a vu sa vie tourner autour du football depuis toujours. L'attaquant français a notamment pu prendre en exemple Jirès Kembo, joueur franco-congolais, que la famille Mbappé a élevé lors de son arrivée en France à 6 ans. Plus vieux de 10 ans par rapport à Kylian, sa carrière professionnelle a logiquement connu un démarrage plus rapidement. Mais un certain transfert n'est pas passé...

Kylian Mbappé a connu une rapide ascension vers les sommets dans sa jeunesse. Après ses débuts professionnels à Monaco, il a rapidement rejoint le PSG avant de réaliser son rêve d'enfant : signer au Real Madrid. L'attaquant français a vu ses parents accompagner également leur "fils adoptif" Jirès Kembo Ekoko pour le mener vers la vie professionnelle. Mais ce dernier a pris une direction un peu étrange qui a affecté beaucoup Mbappé.

« Je ne l’accepte pas » Pour L'Equipe Explore il y a quelques années, on en apprend un peu plus sur ce fameux transfert. En effet, en 2012, Jirès Kembo Ekoko décide de signer à Al Ain, aux Emirats arabes unis, alors qu'il évoluait au Stade Rennais depuis des années. Une décision qui n'a pas été du goût de tous, à commencer par Kylian Mbappé. « Je ne l’accepte pas » aurait-il avoué à des amis, alors qu'il a versé quelques larmes dans sa chambre en apprenant la nouvelle. Le champion français n'avait que 13 ans à l'époque.