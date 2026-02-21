«Je ne l’accepte pas» : Kylian Mbappé a fini en larmes après ce transfert

Issu d'une famille de sportifs, Kylian Mbappé a vu sa vie tourner autour du football depuis toujours. L'attaquant français a notamment pu prendre en exemple Jirès Kembo, joueur franco-congolais, que la famille Mbappé a élevé lors de son arrivée en France à 6 ans. Plus vieux de 10 ans par rapport à Kylian, sa carrière professionnelle a logiquement connu un démarrage plus rapidement. Mais un certain transfert n'est pas passé...
Kylian Mbappé a connu une rapide ascension vers les sommets dans sa jeunesse. Après ses débuts professionnels à Monaco, il a rapidement rejoint le PSG avant de réaliser son rêve d'enfant : signer au Real Madrid. L'attaquant français a vu ses parents accompagner également leur "fils adoptif" Jirès Kembo Ekoko pour le mener vers la vie professionnelle. Mais ce dernier a pris une direction un peu étrange qui a affecté beaucoup Mbappé.
« Je ne l’accepte pas »
Pour L'Equipe Explore il y a quelques années, on en apprend un peu plus sur ce fameux transfert. En effet, en 2012, Jirès Kembo Ekoko décide de signer à Al Ain, aux Emirats arabes unis, alors qu'il évoluait au Stade Rennais depuis des années. Une décision qui n'a pas été du goût de tous, à commencer par Kylian Mbappé. « Je ne l’accepte pas » aurait-il avoué à des amis, alors qu'il a versé quelques larmes dans sa chambre en apprenant la nouvelle. Le champion français n'avait que 13 ans à l'époque.
Kylian Mbappé souffre pour son frère
Même si Jirès Kembo Ekoko n'est pas le fils des parents Mbappé, Kylian le considère comme son frère et il s'imaginait autre chose de la vie de footballeur professionnel pour lui. A l'époque, il évoluait à l'INF Clairefontaine et ses parents étaient en contact avec pas mal de clubs. C'est finalement à Monaco qu'il a fini par poser ses valises avec le succès que l'on connaît.