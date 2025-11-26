PSG : C'est officiel pour Ousmane Dembélé !

Touché au mollet contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé est déjà de retour. Comme pressenti, le numéro 10 du PSG est bien retenu dans le groupe pour affronter Tottenham ce mercredi soir. Cependant, il n'est pas attendu comme titulaire, mais son entrée en jeu est parfaitement possible.
Ce mercredi soir, le PSG tentera de se relancer après sa défaite contre le Bayern Munich lors de la précédente journée de Ligue des champions. Pour cela, il faudra dominer Tottenham qui se déplace au Parc des Princes pour un remake de la dernière SuperCoupe d'Europe. Et le PSG peut compter sur un renfort de poids.
Dembélé de retour dans le groupe du PSG
En effet, le PSG a publié le groupe de joueurs retenus pour affronter Tottenham dans lequel figure notamment Ousmane Dembélé qui fait son grand retour à la compétition après sa blessure au mollet face au Bayern Munich. En revanche, Achraf Hakimi et Désiré Doué sont toujours absents.
Luis Enrique ne prendra aucun risque
Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé débutera la rencontre, ce qui semble toutefois peu probable compte tenu du fait que Luis Enrique a assuré qu'il ne prendrait aucun risque avec son Ballon d'Or. « On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués (...) Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude avec Ousmane. On aimerait qu'il soit de retour, mais il faut attentif », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.