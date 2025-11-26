PSG : C'est officiel pour Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché au mollet contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé est déjà de retour. Comme pressenti, le numéro 10 du PSG est bien retenu dans le groupe pour affronter Tottenham ce mercredi soir. Cependant, il n'est pas attendu comme titulaire, mais son entrée en jeu est parfaitement possible.

Ce mercredi soir, le PSG tentera de se relancer après sa défaite contre le Bayern Munich lors de la précédente journée de Ligue des champions. Pour cela, il faudra dominer Tottenham qui se déplace au Parc des Princes pour un remake de la dernière SuperCoupe d'Europe. Et le PSG peut compter sur un renfort de poids.

Dembélé de retour dans le groupe du PSG En effet, le PSG a publié le groupe de joueurs retenus pour affronter Tottenham dans lequel figure notamment Ousmane Dembélé qui fait son grand retour à la compétition après sa blessure au mollet face au Bayern Munich. En revanche, Achraf Hakimi et Désiré Doué sont toujours absents.