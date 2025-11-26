«L’un des meilleurs du monde» : Le PSG boucle un transfert de rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’été 2024, le Paris Saint-Germain accueillait Joao Neves dans ses rangs pour 60 millions d’euros. Un recrutement qui a rapidement fait l’unanimité dans la capitale. Pour Rodrigo Magalhães, ancien coordinateur technique à la formation de Benfica , le milieu de 21 ans dispose encore d'une grosse marge de progression.

Joao Neves a rapidement mis fin au débat sur le prix de son transfert. Arrivé en provenance de Benfica pour 60M€, le milieu de 21 ans s’est imposé comme un joueur essentiel du système de Luis Enrique. Très influent dans le jeu, Joao Neves s’est mué en finisseur ces dernières semaines, apparaissant comme le meilleur buteur du PSG cette saison avec six réalisations toutes compétitions confondues.

« João est l’un des meilleurs milieux intérieurs du monde » Rodrigo Magalhães, interrogé par Top Mercato, ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’international portugais. « Aujourd’hui, João est l’un des meilleurs milieux intérieurs du monde. Son ascension ne va pas s’arrêter là. Ça ne m’étonne pas vu son état d’esprit, son humilité, sa capacité de travail, vu aussi son accompagnement familial, confie celui qui a été coordinateur technique à la formation de Benfica pendant 20 ans, interrogé par Top Mercato. Techniquement, tactiquement, physiquement, au niveau du caractère et de la compréhension du jeu, c’est un garçon qui a toujours été spécial ».