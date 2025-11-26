«L’un des meilleurs du monde» : Le PSG boucle un transfert de rêve !

À l’été 2024, le Paris Saint-Germain accueillait Joao Neves dans ses rangs pour 60 millions d’euros. Un recrutement qui a rapidement fait l’unanimité dans la capitale. Pour Rodrigo Magalhães, ancien coordinateur technique à la formation de Benfica , le milieu de 21 ans dispose encore d'une grosse marge de progression.
Joao Neves a rapidement mis fin au débat sur le prix de son transfert. Arrivé en provenance de Benfica pour 60M€, le milieu de 21 ans s’est imposé comme un joueur essentiel du système de Luis Enrique. Très influent dans le jeu, Joao Neves s’est mué en finisseur ces dernières semaines, apparaissant comme le meilleur buteur du PSG cette saison avec six réalisations toutes compétitions confondues.
« João est l’un des meilleurs milieux intérieurs du monde »
Rodrigo Magalhães, interrogé par Top Mercato, ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’international portugais. « Aujourd’hui, João est l’un des meilleurs milieux intérieurs du monde. Son ascension ne va pas s’arrêter là. Ça ne m’étonne pas vu son état d’esprit, son humilité, sa capacité de travail, vu aussi son accompagnement familial, confie celui qui a été coordinateur technique à la formation de Benfica pendant 20 ans, interrogé par Top Mercato. Techniquement, tactiquement, physiquement, au niveau du caractère et de la compréhension du jeu, c’est un garçon qui a toujours été spécial ».
Joan Neves est « un joueur complet »
Pour son ancien sélectionneur chez les U19 du Portugal, Joan Neves est « un joueur complet » qui a fait le bon choix en rejoignant le PSG, et Luis Enrique : « Son évolution tient aussi beaucoup à la liberté que son entraîneur Luis Enrique lui laisse. Il est tombé sur l’entraîneur idéal, avec les partenaires parfaits comme Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Que c’est beau de les voir jouer, c’est un privilège et une fierté ».