PSG - Lucas Chevalier change d'équipe : C'est validé à Marseille !

L'été dernier, le PSG a décidé de tout changer dans ses buts, lâchant 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un changement radical pour le portier français qui connaît des débuts mitigés à Paris. Mais Steve Mandanda promet un grand avenir à Lucas Chevalier.

Après avoir décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui a finalement rejoint Manchester City, le PSG lâché 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et alors qu'il a connu un début de saison compliqué, le portier français s'est relancé contre Le Havre (3-0), Steve Mandanda est persuadé que le PSG a bien fait de miser sur Lucas Chevalier.

Mandanda valide le transfert de Chevalier « C'est sûr que ce match-là, lui fait énormément de bien. C'est un début de saison qui est mitigé pour lui parce qu'il change complétement de sphère et de statut aussi, notamment en équipe de France. La lumière est mise sur lui et il est jugé sur le moindre fait et geste », lâche-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.