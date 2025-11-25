PSG - Chevalier poussé dehors : La bombe de la presse étrangère !

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait un choix fort en laissant partir Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par le jeune Lucas Chevalier, très apprécié par Luis Enrique. Mais voilà qu’un nouveau changement pourrait survenir dans les cages parisiennes, avec le retour d’un ancien grand espoir du centre de formation.

C’est un départ qui a fait beaucoup de bruit. Héros de l’épopée en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au PSG, où l’on a préféré aller chercher Lucas Chevalier au LOSC pour le remplacer. L’Italien est finalement parti à Manchester City, avec une toute nouvelle page qui s’est donc ouverte du côté du club parisien.

Le PSG prêt à changer de gardien.. Un homme serait derrière ce changement de taille, puisque plusieurs sources ont assuré que c’est Luis Enrique qui aurait poussé pour changer de gardien. Le coach du PSG semblait en effet persuadé que Chevalier collait mieux avec son idée du football, avec un avantage sur Donnarumma grâce à son jeu au pied.