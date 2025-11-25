PSG - Chevalier poussé dehors : La bombe de la presse étrangère !

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait un choix fort en laissant partir Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par le jeune Lucas Chevalier, très apprécié par Luis Enrique. Mais voilà qu’un nouveau changement pourrait survenir dans les cages parisiennes, avec le retour d’un ancien grand espoir du centre de formation.
C’est un départ qui a fait beaucoup de bruit. Héros de l’épopée en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au PSG, où l’on a préféré aller chercher Lucas Chevalier au LOSC pour le remplacer. L’Italien est finalement parti à Manchester City, avec une toute nouvelle page qui s’est donc ouverte du côté du club parisien.
Le PSG prêt à changer de gardien..
Un homme serait derrière ce changement de taille, puisque plusieurs sources ont assuré que c’est Luis Enrique qui aurait poussé pour changer de gardien. Le coach du PSG semblait en effet persuadé que Chevalier collait mieux avec son idée du football, avec un avantage sur Donnarumma grâce à son jeu au pied.
Et foncer sur Mike Maignan ?
Mais voilà qu’un nouveau coup de tonnerre est annoncé ! D’après les informations de Tuttosport, le PSG pourrait bien tenter de rapatrier un certain Mike Maignan, qui est parti en 2015 pour poursuivre sa carrière au LOSC. Désormais à l’AC Milan, le Français se rapproche de la fin de son contrat et alors qu’une prolongation semblait possible, les négociations auraient vraisemblablement connu un gros coup de froid.