Affaire Rabiot : La terrible rupture à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de la première sortie de l’OM en championnat, une bagarre éclatait dans le vestiaire des Marseillais après une défaite à Rennes (0-1). Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous deux à l’origine de cette altercation, ont été écartés puis transférés. Capitaine du groupe de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a partagé sa tristesse trois mois plus tard en interview au Guardian.

Le 15 août dernier, la saison de l’OM ne faisait que commencer en Ligue 1 et tout basculait déjà. Après une défaite à Rennes en ouverture du championnat (0-1), les esprits se sont échauffés dans le vestiaire marseillais au Roazhon Park avec des critiques fusant des bouches de Geronimo Rulli, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot. Ce dernier faisait part d’un mécontentement envers Jonathan Rowe et notamment en raison d’un manque d’implication de la part de l’Anglais.

«Cela ne concernait pas seulement deux coéquipiers, mais deux amis» S’en est suivie une altercation d’une « violence inouïe » en reprenant les propos du président Pablo Longoria à l’AFP. Au final, les deux protagonistes de la bagarre que sont Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été écartés puis vendus à Bologne ainsi qu’à l’AC Milan. Deux départs soudains que Leonardo Balerdi, capitaine de l’Olympique de Marseille, a très mal vécu. « Cela a été très difficile pour moi, car cela ne concernait pas seulement deux coéquipiers, mais deux amis qui devaient partir ».