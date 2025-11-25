OM : C’est fini pour De Zerbi, la séparation douloureuse !

S’il se sent bien à Marseille où il est arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi pense encore souvent à Brighton. L’entraîneur de l’OM a avoué que la ville du sud de l’Angleterre, avec laquelle il avait un « lien particulier », lui manque et qu’il y a des choses qu’il ne pouvait faire que là-bas.
Dans un entretien accordé au Telegraph, Roberto De Zerbi est revenu sur son départ de Brighton en 2024. S’il s’est engagé avec l’OM, le technicien italien a confirmé avoir reçu « des offres de la Premier League », avant d’être convaincu par Medhi Benatia de rejoindre Marseille.
« Brighton me manque vraiment »
Une ville dans laquelle Roberto De Zerbi se sent bien, même s’il appréciait aussi beaucoup Brighton : « Brighton me manque vraiment. Mes joueurs me manquent beaucoup. Ils me manquent parce que je tiens vraiment à eux. La ville de Brighton, qui a une essence qui lui est propre, me manque. Les mouettes me manquent, le vent me manque. »
« J'avais un lien particulier avec cette ville »
« J'avais un lien particulier avec cette ville », a ajouté Roberto De Zerbi. « Je me promenais dans la ville ou sur le rivage avec une casquette, des lunettes et des Airpods sous la pluie, et je pouvais m'évader avec mes pensées. C'est quelque chose que je ne pouvais faire que là-bas. Je suis toujours très reconnaissant à Tony Bloom [propriétaire] et Paul Barber [directeur général] qui m'ont donné la chance d'être entraîneur dans la meilleure ligue du monde. »