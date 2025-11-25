OM : C’est fini pour De Zerbi, la séparation douloureuse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il se sent bien à Marseille où il est arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi pense encore souvent à Brighton. L’entraîneur de l’OM a avoué que la ville du sud de l’Angleterre, avec laquelle il avait un « lien particulier », lui manque et qu’il y a des choses qu’il ne pouvait faire que là-bas.

Dans un entretien accordé au Telegraph, Roberto De Zerbi est revenu sur son départ de Brighton en 2024. S’il s’est engagé avec l’OM, le technicien italien a confirmé avoir reçu « des offres de la Premier League », avant d’être convaincu par Medhi Benatia de rejoindre Marseille.

« Brighton me manque vraiment » Une ville dans laquelle Roberto De Zerbi se sent bien, même s’il appréciait aussi beaucoup Brighton : « Brighton me manque vraiment. Mes joueurs me manquent beaucoup. Ils me manquent parce que je tiens vraiment à eux. La ville de Brighton, qui a une essence qui lui est propre, me manque. Les mouettes me manquent, le vent me manque. »