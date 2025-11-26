Le PSG tient un nouveau buteur, le gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un joueur inattendu domine le classement des buteurs au Paris SG cette saison en la personne de Joao Neves, auteur de six réalisations toutes compétitions confondues. Pour ceux qui l’ont côtoyé durant sa jeunesse au Portugal, le milieu de 21 ans a toujours eu le sens du but.

C’est un rôle dans lequel on ne l’attendait pas. Auteur du deuxième but du match contre Le Havre samedi soir (3-0), Joao Neves est désormais le meilleur buteur du PSG cette saison, totalisant six réalisations toutes compétitions confondues, donc cinq en Ligue 1. Le milieu portugais avait notamment inscrit triplé sur la pelouse de Toulouse à la fin de l’été.

« Ceux qui travaillent ou ont travaillé avec lui savent que João est très bon dans cet exercice » Pour Rui Bento, sélectionneur qui l’a promu avec les U19 du Portugal, l’efficacité de Joao Neves devant le but n’est pas une nouveauté. « João a toujours régulièrement montré sa capacité et son penchant à se projeter dans la surface pour finir les actions. Ceux qui travaillent ou ont travaillé avec lui savent que João est très bon dans cet exercice et réussit des choses incroyables avec un naturel déconcertant », confie-t-il, interrogé par Top Mercato.