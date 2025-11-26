Le PSG tient un nouveau buteur, le gros coup !

Un joueur inattendu domine le classement des buteurs au Paris SG cette saison en la personne de Joao Neves, auteur de six réalisations toutes compétitions confondues. Pour ceux qui l’ont côtoyé durant sa jeunesse au Portugal, le milieu de 21 ans a toujours eu le sens du but.
C’est un rôle dans lequel on ne l’attendait pas. Auteur du deuxième but du match contre Le Havre samedi soir (3-0), Joao Neves est désormais le meilleur buteur du PSG cette saison, totalisant six réalisations toutes compétitions confondues, donc cinq en Ligue 1. Le milieu portugais avait notamment inscrit triplé sur la pelouse de Toulouse à la fin de l’été.
« Ceux qui travaillent ou ont travaillé avec lui savent que João est très bon dans cet exercice »
Pour Rui Bento, sélectionneur qui l’a promu avec les U19 du Portugal, l’efficacité de Joao Neves devant le but n’est pas une nouveauté. « João a toujours régulièrement montré sa capacité et son penchant à se projeter dans la surface pour finir les actions. Ceux qui travaillent ou ont travaillé avec lui savent que João est très bon dans cet exercice et réussit des choses incroyables avec un naturel déconcertant », confie-t-il, interrogé par Top Mercato.
« Il a toujours beaucoup marqué jusqu’au U13 »
Rodrigo Magalhães, coordinateur technique à la formation de Benfica qui a eu l’occasion de suivre l’évolution de Joao Neves au Portugal, partage cet avis : « Depuis tout petit, à 7 notamment, il avait déjà une très bonne finition, de près comme de loin. Il a toujours beaucoup marqué jusqu’au U13. Il a toujours marqué régulièrement, même si en U16-U17, il a un peu moins marqué du fait de l’impact physique grandissant, mais il a compensé avec ses autres qualités dans l’intelligence de jeu et sa prise de décisions. Il s’est adapté et il a retrouvé le chemin des filets. Je me souviens de buts importants lors de son passage des juniors vers les U23, mais aussi lors de la saison avec l’équipe principale quand il gagne le championnat. Je ne suis pas étonné ». Une facette que les supporters du PSG, eux, découvrent depuis quelques semaines.