Problème au PSG : Le coup de pression en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quatre matches de Ligue des champions cette saison, Bradley Barcola n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec le PSG. Au total, l’ancien de l’OL ne compte que quatre réalisations en 31 apparitions dans la compétition, un bilan insuffisant aux yeux de Jean-Michel Larqué.

En l’absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés depuis quelques semaines, Bradley Barcola n’a pas eu l’occasion de briller avec le Paris Saint-Germain, souffrant d’un manque d’efficacité face au but. Auteur de cinq réalisations en Ligue 1, l’ancien de l’OL n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des champions, malgré ses quatre titularisations. Pour Jean-Michel Larqué, Bradley Barcola n’a toujours pas réussi à passer un cap.

« Il n'a pas fait les progrès que j'ai constatés chez les autres » « Quand tu es vainqueur de la Ligue des champions, tu ne peux pas être plus haut, donc le procès que je fais, c’est un procès où je suis très exigeant. Et le jeune Barcola, aujourd’hui, est un des joueurs du PSG qui n'a pas fait les progrès que j'ai constatés chez les autres », a confié le consultant de RMC ce mercredi soir, avant la réception de Tottenham par le PSG, dans l’émission Rothen s’enflamme.