Cristiano Ronaldo : Son remplaçant est annoncé au PSG !

Remplaçant au PSG, Gonçalo Ramos possède désormais un rôle de supersub au sein du club de la capitale. Mais c'est également le cas au Portugal où le poste d'avant-centre est occupé par un certain Cristiano Ronaldo qui semble totalement intouchable compte tenu de son statut.
Recruté pour 80M€ bonus compris en 2023, Gonçalo Ramos n'est finalement qu'un remplaçant de luxe au PSG. La faute aux choix de Luis Enrique qui préfère des numéros 9 mobiles. D'ailleurs, le buteur portugais connait la même situation en sélection où Cristiano Ronaldo est intouchable. Alexandre Ribeiro, journaliste du site Trivela.fr, évoque cette situation.
Ramos barré par CR7 en sélection
« Ramos n’est pas du genre à se plaindre, ça n’est pas son caractère. Il vit également une situation très frustrante en sélection où il n’a pas non plus de temps de jeu, car mis en concurrence avec le capitaine emblématique de l’équipe, et ne se plaint pas pour autant », assure-t-il auprès de Foot Mercato avant de poursuivre.
«Il est capable d’attendre son heure»
« Il est capable d’attendre son heure, de se contenter de prendre ce qu’il a à prendre sans broncher et surtout, de mettre le projet collectif avant le sien. D’autres auraient déjà jeté l’éponge à sa place, mais lui a cette capacité à maintenir son niveau d’implication malgré cette situation, parce qu’il priorise l’aspect collectif et met toute sa concentration sur les missions qu’il a à effectuer, même quand elles sont rares », ajoute Alexandre Ribeiro.