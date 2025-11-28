Incroyable retour au PSG : C’est confirmé !

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en décidant d’écarter Gianluigi Donnarumma, pour foncer sur Lucas Chevalier. Mais voilà qu’un nouveau grand changement est annoncé dans les cages parisiennes, avec la presse italienne qui a récemment parlé d’un possible retour de Mike Maigna, dont le contrat avec l’AC Milan se termine dans seulement quelques mois.

Le dernier mercato a été très calme pour le PSG, avec seulement trois recrues. Il y a tout de même eu un grand changement avec le départ de Gianluigi Donnarumma, qui a été remercié par Luis Enrique et a été remplacé au pied levé par Lucas Chevalier, arrivé du LOSC. Un choix qui a soulevé énormément de débats et qui continue de faire parler.

Maignan en fin de contrat Mais voilà qu’un nouveau chamboulement est évoqué ! Récemment la presse italienne a lâché une véritable bombe, en annonçant que le PSG surveillerait la situation de Mike Maignan, qui a quitté le club en 2015. L’AC Milan souhaiterait prolonger l’international français, dont le contrat se termine en juin prochain, mais pour le moment un accord semble assez compliqué à envisager.