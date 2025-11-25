Transfert de folie annoncé à l’étranger : Le clash qui peut le pousser au PSG !

Axel Cornic

Un an après avoir dégagé Gianluigi Donnarumma pour aller chercher Lucas Chevalier au LOSC, un nouveau coup de tonnerre se préparerait au Paris Saint-Germain. La presse italienne a annoncé tout récemment que le président Nasser Al-Khelaïfi aimerait rapatrier un ancien titi avec Mike Maignan, en fin de contrat à l’AC Milan.

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste et héros de l’épopée en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’est plus au PSG. Luis Enrique aurait en effet décidé d’écarter l’international italien pour miser sur Lucas Chevalier, dont le profil collerait plus à sn idée de football.

Le PSG voudrait boucler un retour de Maignan Mais un nouveau changement de taille pourrait avoir lieu dans les cages parisiennes. D’après les informations de Tuttosport, le PSG ferait partie des clubs intéressés par Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain. La Premier League serait également une destination possible, tout comme la Juventus, qui rêverait de voler une star à son rival milanais.