PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Si Bradley Barcola est aujourd'hui toujours un joueur du PSG, ça aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, durant l'été, les rumeurs ont été nombreuses à propos de l'international français. Barcola a notamment été annoncé dans le viseur de Liverpool, qui était visiblement passé à l'action. Mais voilà que la réponse du PSG a été claire.
La saison dernière, à cause de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola a vu son temps de jeu diminuer au fil des mois au PSG. Une situation qui aurait d'ailleurs fait réfléchir le Français quant à son avenir. Les prétendants ne manquaient pas pour Barcola. Liverpool aurait ainsi vu d'un bon oeil le recrutement de l'ailier parisien.
Une offre de Liverpool pour Barcola ?
Cet été, un vif intérêt de Liverpool avait donc été évoqué pour Bradley Barcola. Revenant sur ce dossier, Sacha Tavolieri révèle d'ailleurs sur X que via un intermédiaire, les Reds avaient fait une offre verbale au PSG. Mais voilà que Barcola est resté à Paris et pour cause... L'offre de Liverpool a immédiatement été rejetée.
« Lui s’est sérieusement posé la question »
Il existait donc une possibilité que Bradley Barcola rejoigne Liverpool cet été. D'ailleurs, à propos du joueur du PSG, Fabrice Hawkins avait expliqué : « Une possibilité de voir Barcola partir à l’été 2025 ? La question s’est posée. Ça n’a pas fait beaucoup d’écho dans les médias parce que le club l’a bien géré. En communication, c’est une masterclass. Ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Barcola s’est posé de vraies questions. Il était performant, on lui met Kvara dans les pattes qui devient titulaire. Il y a l’émergence de Doué. Des petites choses qui frustrent un joueur. Lui s’est sérieusement posé la question. Il faudra suivre avec attention le dossier de la prolongation. Des clubs importants sont venus. Le Bayern Munich, Liverpool ont fait des avances très poussées. Forcément, il se pose des questions ».