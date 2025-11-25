PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Bradley Barcola est aujourd'hui toujours un joueur du PSG, ça aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, durant l'été, les rumeurs ont été nombreuses à propos de l'international français. Barcola a notamment été annoncé dans le viseur de Liverpool, qui était visiblement passé à l'action. Mais voilà que la réponse du PSG a été claire.

La saison dernière, à cause de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola a vu son temps de jeu diminuer au fil des mois au PSG. Une situation qui aurait d'ailleurs fait réfléchir le Français quant à son avenir. Les prétendants ne manquaient pas pour Barcola. Liverpool aurait ainsi vu d'un bon oeil le recrutement de l'ailier parisien.

Une offre de Liverpool pour Barcola ? Cet été, un vif intérêt de Liverpool avait donc été évoqué pour Bradley Barcola. Revenant sur ce dossier, Sacha Tavolieri révèle d'ailleurs sur X que via un intermédiaire, les Reds avaient fait une offre verbale au PSG. Mais voilà que Barcola est resté à Paris et pour cause... L'offre de Liverpool a immédiatement été rejetée.