40M€ : Le PSG tient le nouveau Verratti !

En 2023, le PSG a décidé de se séparer de plusieurs joueurs majeurs, dont Marco Verratti, arrivé 11 ans plus tôt à Paris. Le milieu de terrain italien avait alors rejoint le Qatar, mais le PSG avait déjà bouclé l'arrivée de son remplaçant. Et pour cause, un an plus tôt, Vitinha avait signé. Et pour Balise Matuidi, le Portugais a des similitudes avec Verratti.

Recruté pour 40M€ en provenance du FC Porto en 2022, Vitinha s'est imposé comme une référence mondiale à son poste comme en témoigne son triplé contre Tottenham mercredi soir (5-3). D'ailleurs, Blaise Matuidi voit le Portugais comme le successeur de Marco Verratti, qui avait quitté le PSG en 2023.

Matuidi compare Vitinha à Verratti « C'est exceptionnel, c'est même presque unique. On ne mesure pas à quel point c'est rare pour un milieu de pouvoir inscrire un triplé. Je trouve que cette performance dit tout de son jeu et de ce qu'il est devenu. Il sait tout faire », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.