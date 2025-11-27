Vitinha - PSG : Le problème dans le vestiaire avec deux autres stars !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme en témoigne sa nouvelle performance XXL de mercredi soir en Ligue des Champions avec le PSG contre Tottenham, Vitinha s'est imposé comme une référence mondiale au poste de milieu de terrain. L'international portugais avait pourtant connu des débuts hésitants lors de sa toute première saison au PSG, et Daniel Riolo assure que Marco Verratti et Neymar étaient un problème en interne à l'époque pour Vitinha.

Recruté par le PSG à l'été 2022 en provenance du FC Porto pour 40M€, Vitinha (25 ans) a réussi à s'imposer parmi les meilleurs milieux de terrain du monde, et sa grosse prestation de mercredi soir contre Tottenham (5-3) en Ligue des Champions en témoigne. Et pourtant, la toute première saison de Vitinha sous le maillot du PSG n'avait pas forcément été convaincante, et Daniel Riolo en explique la raison au micro de l'After Foot sur RMC.

« Il est top 3 des meilleurs milieux » « Vitinha, aujourd’hui, il est facile. Il y a qui comme meilleur milieu de terrain ? Il est top 3 des meilleurs milieux en Europe en ce moment. Il m’a plus dès qu’il est arrivé au PSG. Plus ça va, meilleur il est », s'enflamme dans un premier temps Riolo avant d'évoquer certains soucis relationnels dans le vestiaire du PSG avec Marco Verratti et Neymar durant la saison 2022-2023.