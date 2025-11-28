Mercato : «Un phénomène» a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€ bonus compris en provenance du LOSC l'été dernier, Lucas Chevalier déçoit début ses débuts au PSG. Cependant, le journaliste du Parisien Dominique Séverac, est persuadé que le néo-international français est un vrai phénomène qui finira par s'imposer au PSG.

L'été dernier, le PSG a décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma pourtant auteur d'une seconde partie de saison très impressionnante, par Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Et alors qu'il connaît un début de saison poussif, le portier français bénéficie du soutien de Dominique Séverac, journaliste du Parisien, qui estime que le PSG a recruté un phénomène.

«J'ai vu un phénomène quand il était à Lille» « Il est décevant jusqu'à maintenant dans la globalité de ses performances mais si on doit juger tous les arrivants au bout de quatre mois alors on n'en sort pas. Voyons-nous le même Vitinha qu'à ses débuts il y a trois ans au PSG ? Ce qu'il est devenu, comment Luis Enrique l'a transformé, ce chemin-là devrait servir de leçon à tous ceux qui critiquent sans répit Chevalier ou Zabarnyi », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.