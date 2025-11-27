Il signe à l’OM, ça part au clash !

Au cours de la victoire de l’OM face à Newcastle mardi soir au Vélodrome pour le compte de l 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (2-0), Daryl Bakola a fait une offrande à Pierre-Emerick Aubameyang qui voit en lui la régénération de Mesut Ozil. Le principal intéressé a cependant fait craquer Jean-Pierre Papin lorsqu’il évoluait avec l’équipe réserve du club phocéen.
Darryl Bakola a fête mardi soir sa première titularisation en Ligue des champions à l’occasion de la réception de Newcastle à l’Orange Vélodrome (2-1). Passeur décisif sur un des deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang, Bakola a été surnommé le nouveau Mesut Ozil par le Gabonais de par sa qualité de passe. L’ex-joueur du Red Star qui a effectué la fin de sa formation à l’académie de l’OM à compter de 2022 a rapidement pris ses marques avec l’équipe réserve dirigée par Jean-Pierre Papin et a depuis connu une ascension fulgurante au sein du groupe professionnel de Roberto De Zerbi.
«On s'était un peu pris le bec au départ, quand il est arrivé»
Et pourtant, tout n’a pas été si facile pour Darryl Bakola lors de son passage avec l’équipe réserve de l’OM en parallèle de la signature de son premier contrat professionnel. Jean-Pierre Papin évoque d’ailleurs une altercation avec le jeune talent français de 17 ans. « Il a beaucoup progressé. On s'était un peu pris le bec au départ, quand il est arrivé. Quand des jeunes arrivent comme ça, en équipe réserve, on a l'impression que c'est déjà une marque de confiance, mais parfois ils n’aiment pas trop les critiques. Donc on s'est un petit peu pris le bec avec Darryl, mais très courtoisement ».
«Il n'aimait pas défendre»
« En fait, il n'aimait pas défendre. Maintenant, il faut défendre, surtout dans le football moderne. Et il a corrigé très vite, surtout avec les pros, parce qu'il est allé s'entraîner régulièrement avec eux. Et quand il est revenu jouer, ce n'était plus le même joueur. Mais il faut des fois les piquer et les toucher peu. Ils s'aperçoivent très vite que le coach a raison. C’est quelqu'un qui est très intelligent et il a des qualités incroyables ». a assuré l'actuel consultant de RMC intervenant sur Rothen s'enflamme de manière régulière au cours d'une interview avec le média.