Il signe à l’OM, ça part au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de la victoire de l’OM face à Newcastle mardi soir au Vélodrome pour le compte de l 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (2-0), Daryl Bakola a fait une offrande à Pierre-Emerick Aubameyang qui voit en lui la régénération de Mesut Ozil. Le principal intéressé a cependant fait craquer Jean-Pierre Papin lorsqu’il évoluait avec l’équipe réserve du club phocéen.

Darryl Bakola a fête mardi soir sa première titularisation en Ligue des champions à l’occasion de la réception de Newcastle à l’Orange Vélodrome (2-1). Passeur décisif sur un des deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang, Bakola a été surnommé le nouveau Mesut Ozil par le Gabonais de par sa qualité de passe. L’ex-joueur du Red Star qui a effectué la fin de sa formation à l’académie de l’OM à compter de 2022 a rapidement pris ses marques avec l’équipe réserve dirigée par Jean-Pierre Papin et a depuis connu une ascension fulgurante au sein du groupe professionnel de Roberto De Zerbi.

«On s'était un peu pris le bec au départ, quand il est arrivé» Et pourtant, tout n’a pas été si facile pour Darryl Bakola lors de son passage avec l’équipe réserve de l’OM en parallèle de la signature de son premier contrat professionnel. Jean-Pierre Papin évoque d’ailleurs une altercation avec le jeune talent français de 17 ans. « Il a beaucoup progressé. On s'était un peu pris le bec au départ, quand il est arrivé. Quand des jeunes arrivent comme ça, en équipe réserve, on a l'impression que c'est déjà une marque de confiance, mais parfois ils n’aiment pas trop les critiques. Donc on s'est un petit peu pris le bec avec Darryl, mais très courtoisement ».