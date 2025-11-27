Marquinhos - PSG : Départ confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Marquinhos fêtait sa 500e apparition sous le maillot du PSG, un record qui risque de tenir encore très longtemps. Et pour l'occasion, le capitaine parisien retrouvait notamment Randal Kolo Muani qui a inscrit un doublé. Et alors qu'il est prêté à Tottenham, l'attaquant ne devrait pas revenir à Paris si l'on se fie aux propos de Marquinhos.

A l'occasion de la venue de Tottenham au Parc des Princes, le PSG a une nouvelle subi la malédiction du retour de ses anciens joueurs. Randal Kolo Muani, qui n'avait pas encore marqué avec les Spurs, a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, ce qui n'a toutefois pas empêché le PSG de s'imposer (5-3). Et alors qu'il est prêté sans option d'achat à Tottenham, Randal Kolo Muani ne semble plus avoir d'avenir à Paris comme l'a sous-entendu Marquinhos après le match.

Marquinhos vend la mèche pour Kolo Muani « Randal, je le connais, j’avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l’entraînement pareil, je sais la qualité qu’il a. Il a un physique très difficile à défendre. Dans le un contre un, il est présent. Aujourd’hui, il a fait un bon match. Il a fait les choses sur le terrain », lance-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.