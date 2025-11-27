PSG - Chevalier transféré : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG l'été dernier pour 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier peine à convaincre depuis sa signature. Il faut dire que l'ancien portier du LOSC a la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, mais pour le moment, ce n'est pas une réussite. Walid Acherchour se dit donc surpris par ce transfert.

Arrivé au PSG l'été dernier pour environ 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier peine à assumer la succession de Gianluigi Donnarumma. Encore décevant contre Tottenham mercredi soir, l'ancien Lillois se fait fracasser par Walid Acherchour qui rappelle qu'il a été transféré pour briller dans ce genre de matches.

Acherchour détruit Chevalier « On est loin du compte avec Chevalier. Encore une fois, il est sauvé par le résultat. On n'en parlera pas dans une presse sympa, parce qu'il y a 5-3 à la fin. Mais comme contre le Barça et comme contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. La réalité c'est que ce soir (mercredi, NDLR), il n'inspire aucune peur à l'adversaire, mais il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipier », lâche-t-il au micro de Winamax FC, avant de poursuivre.