PSG - Lucas Chevalier : Transfert validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un début de saison en dents de scie du côté du PSG, Lucas Chevalier a récemment expliqué qu'il ne regrettait pas son choix. Interrogé sur le cas du portier français, Steve Mandanda a d'ailleurs validé son transfert, estimant qu'il pourrait devenir à terme un joueur très important pour le PSG.

L'été dernier, le PSG a misé 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et alors qu'il a connu des débuts difficiles à Paris, le portier français a toutefois fait le bon choix selon Steve Mandanda qui valide son transfert.

Mandanda valide le choix de Chevalier « C'est sûr que ce match-là, lui fait énormément de bien. C'est un début de saison qui est mitigé pour lui parce qu'il change complétement de sphère et de statut aussi, notamment en équipe de France. La lumière est mise sur lui et il est jugé sur le moindre fait et geste », lâche-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avec de poursuivre.