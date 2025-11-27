PSG - Lucas Chevalier : Transfert validé !

Malgré un début de saison en dents de scie du côté du PSG, Lucas Chevalier a récemment expliqué qu'il ne regrettait pas son choix. Interrogé sur le cas du portier français, Steve Mandanda a d'ailleurs validé son transfert, estimant qu'il pourrait devenir à terme un joueur très important pour le PSG.
L'été dernier, le PSG a misé 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et alors qu'il a connu des débuts difficiles à Paris, le portier français a toutefois fait le bon choix selon Steve Mandanda qui valide son transfert.
Mandanda valide le choix de Chevalier
« C'est sûr que ce match-là, lui fait énormément de bien. C'est un début de saison qui est mitigé pour lui parce qu'il change complétement de sphère et de statut aussi, notamment en équipe de France. La lumière est mise sur lui et il est jugé sur le moindre fait et geste », lâche-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avec de poursuivre.
«Je suis persuadé qu'avec le temps il sera décisif pour le PSG»
« Ce qui change de Lille avec des jeux différents puisqu'il est moins sollicité que ce qu'il pouvait être. C'est un garçon qui travaille énormément avec une force de caractère et une grande confiance en lui, ce qui est très important pour le haut niveau et le PSG. Donc je suis persuadé qu'avec le temps il sera décisif pour le PSG », ajoute Steve Mandanda.