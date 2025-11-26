«Un des meilleurs du monde» : Le PSG tente un coup de folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre en fin de saison, Dayot Upamecano n'a toujours pas prolongé son contrat au Bayern Munich. Le PSG suit la situation avec attention et pourrait dégainer une offre si l'opportunité de le recruter libre se présentait. Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, assure toutefois qu'il ne compte rien lâcher, conscient de tenir «un des meilleurs défenseurs du monde».

L'un des plus gros coup du prochain mercato pourrait bien se nommer Dayot Upamecano. Et pour cause, le contrat du défenseur français s'achève en juin prochain au Bayern Munich, ce qui ouvre la porte à une signature libre. Une opportunité que le PSG ne souhaiterait pas laisser filer. Mais Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, ne compte pas lâcher les faire.

Le Bayern fait une annonce pour Upamecano « Upa a maintenant 27 ans, l’âge idéal pour un défenseur central. Il souhaite prendre une décision mûrement réfléchie, ce qui est tout à fait normal. Upa ne devrait pas et ne restera pas pour des raisons financières, même s’il a reçu une offre intéressante de notre part, mais pour notre vision globale et l’ensemble de ses qualités. C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde », lâche-t-il dans les colonnes de BILD, avant de poursuivre.