Trahi par ses proches à l'OM, «il est choqué»

Les dernières semaines ont été très mouvementées à l’OM, marquées notamment par le départ de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye. D’autres départs sont à prévoir dans les prochaines semaines ou mois. Une situation qui concerne notamment l’un des dirigeants du club, qui se sent trahi par l’un de ses proches collaborateurs et est choqué par la situation.

Quatre jours après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia annonçait lui aussi son départ, sur ses réseaux sociaux personnels. Deux jours plus tard, Frank McCourt indiquait dans un communiqué que le Franco-Marocain avait finalement accepté de rester, à sa demande. Medhi Benatia a vu ses fonctions être élargies et a hérité de l’ensemble du sportif, quand Pablo Longoria a été relégué au second plan, dans un rôle uniquement institutionnel, et le président du club est désormais en instance de départ.

« Longoria a une légitimité de recruteur, ce n'est pas un président » Un poste qui, selon Jennifer Mendelewitsch, ne lui convenait pas. « Longoria a une légitimité de recruteur, ce n'est pas un président. Longoria il s'est trompé de casquette, il n'a pas su gérer des conflits importants et il n'a pas su gérer comment structurer son club parce qu'au final il a fait confiance à des personnes dont il a l'impression qu'elles sont retournées contre lui et il a raison. Mais c'est ça le boulot d'un dirigeant, c'est de gérer les conflits de joueurs. Ce n'est pas du tout le profil qu'il fallait, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de ça. Et moi je pense que Longoria reste un super recruteur et c'est de là qu'il tient sa bonne réputation », a-t-elle déclaré dans l’After Foot sur RMC.