Départ de Marquinhos : Le PSG prêt à prendre une terrible décision ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a noué un lien incroyable avec le club de la capitale, à tel point qu'il a passé la barre des 500 matches mercredi soir face à Tottenham. Le Brésilien reste un élément important de l'effectif mais il sait aussi que les années passent. Si jamais il ne peut plus suivre le rythme, il est très probable que le PSG décide de s'en séparer...

Moins en vue depuis le début de la saison, Marquinhos a déjà 31 ans et le PSG a déjà travaillé pour trouver de bons remplaçants en vue d'un éventuel départ du Brésilien. Le défenseur, très attaché au club parisien, pourrait finir par être obligé de quitter les lieux puisque le PSG privilégiera toujours un intérêt sportif.

Marquinhos poussé vers la sortie ? Après autant d'années passées au PSG, Marquinhos a du mal à imaginer un départ du club. Mais il y aura peut-être un moment où il aura du mal à suivre le mouvement comme indique Christophe Dugarry. « Je pense que c’est son niveau qui fera que. Je ne vois pas aujourd’hui un club comme le PSG avec les ambitions et les objectifs de ce club garder un joueur pour garder un joueur. S’il n’a pas le niveau, ils ne vont pas le garder pour le garder. C’est logique. Tu ne gardes pas un joueur parce que c’est l’ancien, parce que c’est une légende » débute l'ancien champion du monde pour RMC.