Transfert au PSG : Marquinhos, le règlement de comptes que personne n’a vu venir !

Au Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi connaît une adaptation quelque peu compliquée dans le système de jeu de Luis Enrique. Malgré les critiques, Dominique Séverac ne lui ôte pas le soutien qu’il lui a donné dans la foulée de son transfert à plus de 60M€. Néanmoins, le journaliste du Parisien n’a pas raté Marquinhos après la victoire du PSG sur le score de 5 buts à 3 face à Tottenham en saison régulière de Ligue des champions.
Du côté du PSG, un investissement de 66M€, bonus compris, a été consenti à la dernière intersaison pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Cependant, contrairement à Willian Pacho qui a connu une adaptation au système de Luis Enrique vitesse grand V, l’international ukrainien de 23 ans peine un peu plus à s’acclimater à sa nouvelle vie au sein de la défense du Paris Saint-Germain.
«Zabarnyi ? Il s'agit d'un Ukrainien qui change et de dimension et de pays et de langue»
Au cours d’une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, Dominique Séverac a volé au secours d’Ilya Zabarnyi qui est la cible de quelques critiques de la part des observateurs en raison de ses performances. « C'est autour du 10 décembre que l'on devient un joueur du PSG quand on arrive, si l'on se fie à Barcola en 2023 et Doué en 2024. Ce n'est pas une science exacte donc ça peut être un peu avant ou un peu après. Ce sont 2 Français qui ont juste changé de dimension en passant de Lyon et Rennes à Paris alors qu'il s'agit d'un Ukrainien qui change et de dimension et de pays et de langue. De culture. Y compris footballistique. Entre le championnat anglais et la Ligue 1, aucun point commun. Entre Bournemouth et le PSG dans leur façon de défendre, rien à voir. Dans un cas, vous subissez toute la rencontre ; dans l'autre vous la dominez. Donc, il y a théoriquement moins de coups défensifs à jouer au PSG et un positionnement plus haut ».
«Les prestations de Marquinhos contre le Bayern et Tottenham m'inquiètent et m'affligent»
Souhaitant continuer d’offrir le bénéfice du doute à Ilya Zabarnyi afin d’éventuellement faire ses preuves au PSG, le journaliste du Parisien n’a par contre pas mâché ses mots à l’égard des prestations très inquiétantes de Marquinhos de son point de vue. « Je note que Dean Huijsen, son ancien compère dans l'axe, passé de Bournemouth au Real Madrid, connaît des difficultés immenses d'adaptation au championnat espagnol et au Real, autre club censé dominer. Bref, rien de ce que je vois de Zabarnyi ne m'inquiète. En revanche, les prestations de Marquinhos contre le Bayern et Tottenham m'inquiètent et m'affligent. Le Brésilien a beaucoup moins d'excuses qu'une recrue qui a changé de monde, d'univers, de vie, sur et en dehors du terrain ».