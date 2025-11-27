Transfert au PSG : Marquinhos, le règlement de comptes que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi connaît une adaptation quelque peu compliquée dans le système de jeu de Luis Enrique. Malgré les critiques, Dominique Séverac ne lui ôte pas le soutien qu’il lui a donné dans la foulée de son transfert à plus de 60M€. Néanmoins, le journaliste du Parisien n’a pas raté Marquinhos après la victoire du PSG sur le score de 5 buts à 3 face à Tottenham en saison régulière de Ligue des champions.

Du côté du PSG, un investissement de 66M€, bonus compris, a été consenti à la dernière intersaison pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Cependant, contrairement à Willian Pacho qui a connu une adaptation au système de Luis Enrique vitesse grand V, l’international ukrainien de 23 ans peine un peu plus à s’acclimater à sa nouvelle vie au sein de la défense du Paris Saint-Germain.

«Zabarnyi ? Il s'agit d'un Ukrainien qui change et de dimension et de pays et de langue» Au cours d’une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, Dominique Séverac a volé au secours d’Ilya Zabarnyi qui est la cible de quelques critiques de la part des observateurs en raison de ses performances. « C'est autour du 10 décembre que l'on devient un joueur du PSG quand on arrive, si l'on se fie à Barcola en 2023 et Doué en 2024. Ce n'est pas une science exacte donc ça peut être un peu avant ou un peu après. Ce sont 2 Français qui ont juste changé de dimension en passant de Lyon et Rennes à Paris alors qu'il s'agit d'un Ukrainien qui change et de dimension et de pays et de langue. De culture. Y compris footballistique. Entre le championnat anglais et la Ligue 1, aucun point commun. Entre Bournemouth et le PSG dans leur façon de défendre, rien à voir. Dans un cas, vous subissez toute la rencontre ; dans l'autre vous la dominez. Donc, il y a théoriquement moins de coups défensifs à jouer au PSG et un positionnement plus haut ».