Transferts au PSG cet hiver : Il confirme !

Comme expliqué récemment par le 10 Sport, le Paris Saint-Germain devrait encore rester en retrait sur le marché des transferts, après un été déjà calme dans la capitale. Pour le journaliste Dominique Sévérac, les dirigeants prennent la bonne décision en agissant de la sorte.

Le mercato hivernal s’annonce très calme au Paris Saint-Germain. Comme vous l’a révélé le10sport.com, aucun renfort n’est attendu dans la capitale durant le mois de janvier, ce qu’a confirmé ce jeudi Dominique Sévérac. « Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable », a expliqué le journaliste du Parisien, en réponse à un internaute.

« Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, même le bon Barcola, ça ne sert à rien » Et pour Dominique Sévérac, le PSG fait le bon choix en décidant de ne pas se montrer actif sur le marché des transferts. « Dites-moi maintenant qui recruter ? Un joueur qui a envie de partir et qui plairait à Luis Enrique. Si vous trouvez, je vous paie un verre, a répliqué le journaliste sur le site du Parisien. Kvara était une piste estivale qui a abouti en hiver mais là, il n'y a personne qui souhaite bouger. Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, même le bon Barcola, ça ne sert à rien. »