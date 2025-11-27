Transferts à 100M€ : Une star du PSG sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG n'a multiplié les recrutements à l'occasion du marché des transferts. En effet, moyennant près de 100M€, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été les grandes recrues venues solidifier l'effectif du club de la capitale. Les deux Parisiens ne font toutefois pas un début de saison exceptionnel et les critiques fusent à leur égard. Marquinhos a tenu à monter au créneau.

Après sa saison historique, le PSG a voulu conserver le même effectif pour recommencer une nouvelle saison. Le club de la capitale n'a accueilli que Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Les deux joueurs connaissent cependant une adaptation mitigée dans cette équipe, mais Marquinhos n'est pas inquiet pour la suite des événements.

Marquinhos vole au secours de Chevalier et Zabarnyi L'été dernier, le PSG a donc dépensé près de 100M€ pour s'attacher les services de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. De nombreux observateurs attendent mieux de leur part mais Marquinhos sait qu'il est difficile de débarquer dans une telle équipe. « Je pense que ce n’est pas simple et facile d’arriver dans une équipe qui a déjà gagné. Mais eux, ils ont fait une belle adaptation, en tant qu’équipe, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent faire du bon travail. De plus en plus, ils vont comprendre c’est quoi Paris, c’est quoi d'être joueur du PSG. S’ils ont été recrutés par le PSG, c’est qu’ils ont des énormes capacités et des qualités. C’est normal d’avoir des moments difficiles, mais ils ont la capacité pour rebondir » débute-t-il au micro de RMC.